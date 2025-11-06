scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 6 November 2025: कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा अच्छा पद, सूझबूझ से लें सभी फैसलें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: किसी भी व्यक्ति की  ऐसी किसी व्यक्ति की ऐसी बातों में आने से पूर्व आप उसकी बताए गए कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें.  

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Seven of Cups 

कोई परिचित व्यक्ति आपको किसी ऐसी नौकरी का प्रलोभन दे सकता हैं. जिसमें आपके उच्च वेतन के साथ अच्छे पद की प्राप्ति भी हो जाए.  ऐसी स्थिति में हो सकता हैं,कि वह आपसे इस नौकरी को दिलवाने के लिए कुछ पैसे की मांग करें. व्यक्ति के परिचित होने के कारण आप सामने वाले पर विश्वास कर रहे हैं.  किसी भी व्यक्ति की  ऐसी किसी व्यक्ति की ऐसी बातों में आने से पूर्व आप उसकी बताए गए कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें.  हो सकता हैं, कि वह व्यक्ति आपसे पूरी तरह सच ना बोल रहा हो.  और आप अपने पैसों का नुकसान कर लें. जल्द ही आपके सामने कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं.  सभी अफसर काफी लुभावने  और फायदेमंद दिखाई दे सकते हैं.  इस स्थिति में किसी एक अवसर का चयन करना, जो आपके लिए बेहतर हो मुश्किल हो सकता है.  लेकिन यदि सूझबूझ और सावधानी से सही अवसर का चयन की जाए.  तो आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं.  और साथ ही इस अवसर की सफलता आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ा सकती है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: सांस लेने में समस्या महसूस कर रहे हैं.  सर्दी के बढ़ने के कारण आपकी अस्थमा की समस्या बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है.  इस समय ठंडी चीजों से परहेज रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों को गंभीरता से लेंगे, किसी से न रखें ईर्ष्या 
कर्क राशि वाले पदौन्नति समेत मिलेगा स्थानांतरण, जीवन में नए लोग का हो सकता है प्रवेश 
मिथुन राशि वाले फिजूल खर्ची पर रखें नियंत्रण, परिवार के मुखिया से हो सकती है नोक झोंक 
वृषभ राशि वाले लोगों की सोच से हटकर करेंगे काम, नए शहर और नए विभाग में करेंगे काम 
मेष राशि वाले गलत सहयोगियों से रहें दूर, पेट से जुड़ी हो सकती है तकलीफ 

आर्थिक स्थिति:अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है. इस पेज का उपयोग एक बड़े चार पहिया वाहन को खरीदने में कर सकते हैं. 

रिश्ते: अपनी महिला मित्र के साथ किसी परियोजना पर कार्य करते समय किसी दूसरे शहर जाने का अवसर मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement