scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 5 October 2025: धन कमाने के नए स्त्रोत खुलेंगे, स्थिति सामान्य है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 5 October 2025: प्रिया की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देना उसको चिढ़ा सकता हैं. इस समय सामने वाले को कुछ भी समझाना आपको मुसीबत में डाल देगा. 

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Four of cups

कोई कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं. जिनको प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही निर्णय लेना पड़ सकते हैं. अन्यथा सर्वश्रेष्ठ अवसरों का चयन अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता हैं. ऐसे ही कुछ अवसर जल्द ही आते नजर आ रहे हैं. आपकी निर्णय लेने की क्षमता धीमी होने के कारण आप इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं. कि आप सही अवसर का चयन कैसे कर पाएंगे. इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

नई नौकरी की तलाश करेंगे, कार्य शैली में बदलाव करें 
अच्छा बोनस मिल सकता है, मानसिक तनाव से बचें 
नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कमियां निकालने वाले लोगों से दूर रहें  
धनराशि चोरी हो सकती है, कार्य शैली में बदलाव लाएं 
धन राशि का लाभ हो सकता है, निवेश की योजना बना सकते हैं 

वह आपको जल्द निर्णय ले सही अवसरों का चयन करने. कोई आसान तरीका बता सकते हैं. आपके सामने कई अवसर होने के बाद भी आप अपने मन में इस कुंठा को पाले हुए हैं. कि आपके साथ हमेशा भेदभाव होता आया है. अपनी इस सोच को बदलकर अपने आसपास के अवसरों पर नजर डालिए. आपको अपनी उन्नति के रास्ते नजर आएंगे.  प्रिया की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देना उसको चिढ़ा सकता हैं. इस समय सामने वाले को कुछ भी समझाना आपको मुसीबत में डाल देगा. 

Advertisement

स्वास्थ्य: बाहर का कुछ खा लेने से पाचन संबंधी पाचन समस्या हो सकती है.  इस समय बाहर के खान-पान से सजग रहे. 

आर्थिक स्थिति: हो सकता है इस समय आरती के स्थिति सामान्य हो. किंतु धन कमाने के अन्य स्रोतों को प्राप्त कर इस स्थिति को सामान्य से बनाया जा सकता है. 

रिश्ते: किसी व्यक्ति का आगमन आपको परेशान कर सकता है.  सामने वाले की मंशा हमेशा आपके जीवन में उथल-पुथल करने की रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement