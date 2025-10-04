scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 4 October 2025: नई नौकरी मिल सकती है, तेज गति से वाहन चलाने से बचे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 4 October 2025: उन सबसे दूर हो सकते हैं.और जीवन में नए बदलावों के साथ आगे बढ़ सकते हैं.जीवन में पुरानी स्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर होता है .

कन्या (Virgo):-

Cards:- Death
अपने जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण लोगों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए.  इससे आपको उनको समझने में और कार्य में उनकी मदद लेने में सरलता रहेगी. कुछ ऐसी परिस्थितियों निर्मित हो रही है जिनके चलते जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं. आपका कोई ऐसा करीबी मित्र जिससे आप अपनी निजी और व्यावसायिक बात को साझा करते आए हैं. अचानक से आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है. उसकी मंशा आपको कार्यक्षेत्र में अपमानित करने की हो सकती है. ऐसे लोगों से दूर रहे.और जो भी परिस्थितियों आपके जीवन में आ रही थी. अब उन सब से बाहर निकाल के एक नए बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं.

पुराने विचारों, पुरानी परिस्थितियों और कुछ ऐसे पुराने रिश्तों, जिनको आप सुधारने की हमेशा कोशिश करते आए हैं.उन सबसे दूर हो सकते हैं. और जीवन में नए बदलावों के साथ आगे बढ़ सकते हैं. जीवन में पुरानी स्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर होता है . यदि आप पुरानी स्थितियों में ही जकड़े रहेंगे.तो भविष्य में आपके लिए तरक्की के साधन काम होते जाएंगे.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाने से बचे.किसी बड़ी दुर्घटना के होने की संभावना बनी हुई है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.जिसमें मनचाहा वेतन मिलने की उम्मीद बनी हुई है.

रिश्ते: हमेशा रिश्तो का बोझ स्वयं ना उठाएं.सामने वाले को भी इस जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है.

---- समाप्त ----
