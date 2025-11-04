scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 4 November 2025: दिनचर्या बदलेंगे, तनाव बढ़ सकता हैं

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 4 November 2025: इस बात के चलते मन कुंठित हो सकता हैं.इस समय आपको अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता पड़ रही हैं.समय पर किसी भी कार्य को न करना

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Hermit 
आप कुछ लोगों के  व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं. यह लोग आपके करीबी या फिर सहयोगी हो सकते हैं.अचानक से उनके व्यवहार में आपको ईर्ष्या की भावना नजर आने लगेंगी.आप  ऐसा महसूस करेंगे कि सामने वाले लोग आपकी तरक्की से जरा भी खुश नहीं है.इस बात के चलते मन कुंठित हो सकता हैं.इस समय आपको अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता पड़ रही हैं.

कार्यक्षेत्र में नया आया उच्च अधिकारी सभी लोगों के समक्ष कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने या फिर अन्यत्र स्थानांतरण के लिए तैयार होने की बात कह सकता है. जिसके चलते आपके सभी सहयोगी इस बात का विरोध कर सकते हैं.इस समय आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी नई कार्य योजना की तैयारी करना पड़ सकती है.बदलाव के इस समय में आप जो भी कुछ निर्णय लेंगे. उस पर आपको अडिग रहना आवश्यक है.बाद में इन निर्णयों में कुछ भी बदलाव करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा.

स्वास्थ्य: समय पर किसी भी कार्य को न करना. जैसे खान-पान और विश्राम आपके दैनिक दिनचर्या को काफी प्रभावित कर सकता है. इस बात के चलते आपको तनाव बढ़ सकता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बड़ी रकम मिल सकती है, गुस्सा कम करें 
उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, नए अवसर सामने आएंगे 
रिश्ते सुधरेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे 
उधार ना दें, कोई प्रिय वस्तु खो सकती है 
पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, मन को स्थिर रखेंगे 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने पर उसके किसी परिचित को रुपए उधार दे सकते हैं.विश्वास के चलते आपने कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की.

Advertisement

रिश्ते: अपने प्रेम संबंध को  सुधारने मौका देने का प्रयास कर सकते हैं.पूर्व में हुए अत्यधिक लड़ाई झगड़े ने आप दोनों में काफी दूरियां ला दी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement