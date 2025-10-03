Kanya Tarot Rashifal 3 October 2025: तनाव पर काबू रखें, विवाद को ज्यादा तूल ना दें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Five of wands

किसी भी कार्य में एक दूसरे को धक्का मार कर आगे बढ़ाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होती है.इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.कि आप सामने वाले से प्रतिस्पर्धा करते समय अपना कार्य किसी को नुकसान पहुंचा बिना सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं.जरूर से ज्यादा बहस,वाद विवाद या फिर हाथापाई की नौबत आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देगी.कार्य क्षेत्र में आप अपने विरोधियों का सम्मान करें.लेकिन अपने दृष्टिकोण पर मजबूती से अडिग रहे.आपके कुछ काम उसे तरह से पूरे नहीं हो रहे हो, जिस तरह से आपने उनके लिए सोच बनाई हुई थी.ऐसी स्थिति में अपने धैर्य को न खोएं और यह बात जानने का प्रयास करें.कि कहीं आपकी कार्य शैली में कोई ऐसी चूक तो नहीं आ रही है.जिसके कारण आपको कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है.यदि कोई विवाद थोड़े समय से आपकी किसी सहयोगी के साथ चल रहा है.और ऐसी आशंका हैं,कि वह विवाद काफी बढ़ सकता है.तो उसे अभी समाप्त करना बेहतर होगा.आगे चलकर बढ़ा हुआ विवाद आपको न्यायालय तक ले जा सकता है.

स्वास्थ्य: अपने गुस्से और तनाव पर काबू रखें.दोनों ही आदतें आपको कई तरह की शारीरिक समस्याओं दे सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा अभी वापस नहीं मिल रहा है.सामने वाले से कई बार कहने के बाद भी वह भी वह उधार लौटने को तैयार नहीं है.

रिश्ते: बड़े भाई के साथ किसी कारणवश विवाद हो सकता है.इस विवाद को ज्यादा तूल ना दें.आपसी बातचीत कर उस स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----