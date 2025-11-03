scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 3 November 2025: नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, बुरी आदतों से बचें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: कोई आपका अपना ही आपको मुसीबत में डाल सकता हैं.अपने आत्मबल से आप अपनी बुरी आदतों एवं व्यसन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें.

virgo horoscope
कन्या (Virgo):-
Cards:- The Devil 
कुछ ऐसे कार्य जिनमें पैसा अधिक हो.और साथ ही उन कार्यों को पूरा करने में अनैतिक साधनों का प्रयोग करना पड़े. ऐसे कार्यों की तरफ आपका झुकाव होने लग सकता हैं.अत्यधिक सुख और लाभ की आकांक्षा के चलते आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं.ये समय सावधानी से आगे बढ़ने का हैं.इस समय धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए.थोड़ी सी भी असावधानी आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं.किसी के ऊपर ज्यादा अंधविश्वास करना आपको मुश्किल में डाल सकता हैं.कोई आपका अपना ही आपको मुसीबत में डाल सकता हैं.अपने आत्मबल से आप अपनी बुरी आदतों एवं व्यसन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें.

क्योंकि इसके बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं हैं. इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में असंतोष महसूस कर सकते हैं. जिसके चलते आप अपने कार्यों के प्रति काफी उदासीन हो रहे हैं.आपकी उदासीनता आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं. हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता में कमी के चलते उच्च अधिकारी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं.जो कि आपके हित में न हों.ऐसी स्थिति में आपको किसी नई नौकरी की तलाश करना पड़ सकती है. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है.चिकित्सक आपको इन आदतों को छोड़ने की चेतावनी दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय लेने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो सकती है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता आती नजर आ रही है. किसी नए स्थान पर जाकर आप दोनों एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं.
 

