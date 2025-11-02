Kanya Tarot Rashifal 2 November 2025: नौकरी छोड़ने का मन बना सकते हैं, नींद पूरी लें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Judgement

इस समय आप किसी नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं. आपकी कार्यस्थल पर कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो सकती है. जो आपके प्रतिकूल हो. इसके चलते उच्च अधिकारी आपसे कुछ ऐसे कार्य करने की बात कर सकते है. जिसमें धन का हेर फेर दिखाई दे सकते हैं. इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे सामने वाला आपसे कुछ अनैतिक कार्य करने की बात कह रहा है. इस स्थिति से बचने के लिए आप अपने इस नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते है.

आपके सहयोगी और मित्र आपके इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की सलाह दे रहे हैं पर आप अपने निर्णय पर अडिग हैं .आप जानते हैं कि यदि आप अभी भी इस कार्य क्षेत्र में रहने के लिए प्रयास करेंगे. तो आपको अपने मन की इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्यों को करना ही पड़ेगा. इस समय परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो सकती है.इस गलती के आर्थिक नुकसान हो सकता है.जिस कारण सामने वाला उस बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है. उस बात को पता लगने से आप परेशान हो सकते है किंतु आप सामने वाले को उसकी इस गलती पर माफ कर देंगे. उस व्यक्ति की गलती की सजा देने की जगह उसे माफ करके पुन: दूसरा मौका दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: रात में नींद पूरी न होने के कारण स्वास्थ्य में बदलाव नजर आते हैं.शरीर में पहले जैसी चुस्ती फुर्ती अब नजर नहीं आ रही है.

आर्थिक स्थिति: काफी समय से एक बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा मन में बसी हुई थी. इस समय आपके पिता के सहयोग से आप उसे इच्छा को पूरा कर पाएंगे.

रिश्ते: यह समय बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारना ही का भी है. इस समय का उपयोग कर अपने रिश्तों में मजबूती लाई जा सकती है.

