Kanya Tarot Rashifal 1 October 2025: कन्या राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव, मन में लाएं अच्छे विचार

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Wheel of Fortune

कुछ बड़े बदलाव महसूस कर रहे हैं. कार्यों की धीमी गति अब तेज होने लगी हैं. जो भी बाधाएं आ रही थीं. अपने सहयोगियों की मदद से उनके समाधान ढूंढ सकते हैं. अचानक से जीवन पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है. जो चीजें पहले परेशानी बढ़ाती थी. अब उनके होने से कोई भी परेशानी अनुभव नहीं कर रहे हैं. कुछ समय पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी. कि उससे बाहर आने का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसकी पैसों को लेकर काफी अच्छी जानकारियां हैं. पैसों का निवेश सोच समझकर करें. किसी के भी बातों में आकर अपने पैसों को बर्बाद न करें. पहले ऐसी योजनाओं को अच्छे से समझना चाहिए. और फिर अच्छे से निवेश करना चाहिए. विदेश से कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता हैं. जो काफी प्रभावशाली परिवार की तरफ से आ सकता हैं. इस प्रस्ताव पर अच्छे से विचार कर सकते है. आखिरी सहमति सभी जानकारियों को प्राप्त कर लेना आगे भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा सकता हैं.

स्वास्थ्य: खट्टी चीजों के अत्यधिक सेवन के चलते पेट में सूजन आ सकती है. कुछ समय अपने जीभ के चटोरेपन को विश्राम दें.

आर्थिक स्थिति: माता पिता से एक बड़ी धनराशि आपको मिल सकती हैं. जिसका उपयोग आप खरीदारी पर कर सकते है.

रिश्ते: लोगों को अपने साथ बांधिए मत. स्वतंत्रता रिश्तों में मजबूती लाती हैं.

---- समाप्त ----