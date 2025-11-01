scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 1 November 2025: प्रेम संबंध हो सकता है, गुस्से पर काबू रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 1 November 2025: आप अपने अधिकारी को उस सहयोगी के बारे में बता दें या नहीं. आप अपने जीवन साथी के अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते है.

virgo horoscope
कन्या (Virgo):-
Cards:- Three of swords 
कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी के बारे में कुछ ऐसी निजी बातें जान सकते हैं .जो सामने वाले के मान सम्मान को धूमिल कर देगी.आपका कोई सहयोगी उस अधिकारी से किसी बात का बदला लेने के लिए इन अफवाहों को कार्य क्षेत्र में फैल सकता हैं.जिसका असर सामने वाले पर गलत पड़ेगा. यह बात आप अच्छे से जानते हैं. अपने उस सहयोगी को समझने का प्रयास कर सकते हैं.हो सकता हैं,कि सामने वाला आपकी बात को समझने का प्रयास न करें. इस समय आप इस दुविधा में हो सकते हैं कि आप अपने अधिकारी को उस सहयोगी के बारे में बता दें या नहीं. आप अपने जीवन साथी के अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते है.

सामने वाले पर आपको काफी भरोसा हो सकता हैं .कुछ समय से आप यह महसूस कर सकते हैं,  कि इस समय जीवन साथी काफी तनाव ग्रस्त दिख रहा है. सामने वाले से बातचीत करने का प्रयास करेंगे. और साथ ही उसके तनाव को दूर करने के लिए उसे अपने ऊपर विश्वास रखने को कह सकते हैं. इस समय यह भी संभव है कि इस तनाव का कारण जीवनसाथी के अतीत का कोई प्रेम संबंध हो. जो पुनः उसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना या चिढ़ना मानसिक स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा सकता है. हो सकता हैं,कि आप अवसाद में घिर जाएं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी को दिए पैसे को सामने वाला वापस करने की इच्छा नहीं रखता है. किंतु इसकी जगह वह आपके साथ किसी कर में साझेदारी करने का प्रस्ताव रख सकता हैं.

रिश्ते: किसी बहुत पुराने मित्र से अचानक हुई मुलाकात आपको अचंभित कर सकती है.सामने वाले की प्रगति देखकर आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं.
 

