आज 29 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले व्यवस्था पर जोर देंगे, प्रबंधकीय प्रदर्शन संवरेगा

कन्या - मन की बात कहने में उतावली न करें. समय पर निर्णय लें. लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. व्यक्तिगत विषयों में भावुकता न दिखाएं. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता लाएं. उमंग उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रबंधन संवरेगा. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. उद्योग में सहजता बनी रहेगी. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मक वातवरण बना रहेगा. आरोप-प्रत्यारोप से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. संसाधनों को क्रय करेंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन संवरेगा. भवन वाहन की खरीदी में रुचि बनाए रख सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाकर आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का साथ वक्त बिताएं. आपसी विश्वास बनाए रखें. चर्चा संवाद में विनम्रता बढ़ाएं. छोटी बातों को अनदेखा करें. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. बड़प्पन पर जोर देंगे. आदरभाव और सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग रखें. ईर्ष्या से बचें. सुविधाओं पर ध्यान रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत पर जोर देंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सामंजस्यता रखें.

