आज 29 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, ये है आपका लकी कलर

कन्या - कुल परिवार के लोगों से भेंटचर्चा बेहतर बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भव्य आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. पेशेवर जन कार्यगति बढ़ाएंगे. घर में संस्कार एवं परंपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्यों को बल देंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में वातावरण की अनुकूलता बनी रहेगी. कारोबार में साख सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति-- बचत में वृद्धि होगी. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी. सग्रह संरक्षण पर ध्यान बनाए रखेंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मुख्यकार्यं को प्राथमिकता में रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रक्तसंबंध बल पाएंगे. सगे संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बढ़ावा देंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. भव्यता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----