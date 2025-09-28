आज 28 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: पेशेवर यात्रा संभव है, परंपरागत कार्यों में प्रभावी रहेंगे

कन्या - सामाजिक संवाद में आगे रहेंगे. सभी से सकारात्मक संबंध बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के प्रति सहयोग सहकार की भावना बढ़ेगी. इच्छित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में तेजी बनी रहेगी. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. नजदीकी वातावरण उत्साहित रखेगा. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. पेशेवर यात्रा संभव है. परंपरागत कार्यों में प्रभावी रहेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- प्रभावशाली गतिविधियों को बढ़ाएंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार से सब प्रभावित रहेंगे. कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन का भाव बना रहेगा. कार्यशैली में सक्रियता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सक्रियता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----