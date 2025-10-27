आज 27 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: अफवाह से बचेंगे, कला कौशल पर जोर रहेगा

कन्या - भावनात्मक दबाव में आकर फैसले लेने से बचें. पारिवारिक मामलों में सतर्कता बनाए रहें. व्यक्तिगत प्रयासों में सहजता बनाए रखें. कार्य व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. घर में हर्ष आनंद रह़ेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयों में शुभता सहजता रखेंगे. प्रबंधन के विषय सकारात्मक बने रहेगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रशासन के मामलों में संवार बनी रहेगी. योग्यता से जगह बनाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अफवाह से बचेंग. कला कौशल पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- सुविधाओं पर ध्यान देंगे. भव्य घर की अभिलाषा बढ़ेगी. वाहन क्रय कर सकते हैं. अतिउत्साह और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. विविध वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा में मिठास बढ़ाए रखें. सहज संवाद बनाए रखें. जिद व जल्दबाजी में न आएं. प्रियजनां से भेंट में रुचि रहेगी. प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. मन की बात में धैय रखें. साहस संपर्क बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएं. संकीर्णता का त्याग करें.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. अहंकार से बचें.

