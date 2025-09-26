आज 26 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों का बचत प्रतिशत बढ़ा रहेगा, ये है आपका लकी रंग

कन्या - करीबियों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. घर परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. कार्य विस्तार पर फोकस बना रहेगा. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सहजता बढ़ेगी. निजी मामले सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता लाएंगे. सकारात्मकता का लाभ लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कारोबार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. साहस पराक्रम से सफलता संवरेगी. विविध कार्यों में सक्रियता रखेंगे. सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- बचत प्रतिशत बढ़ा रहेगा. संग्रह संरक्षण पर बल रहेगी. जीव का स्तर ऊंचा होगा. पूंजीगत प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. हितों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- मन की कहने के अवसर बनेंगे. संबंधों को संवारने के लिए समय शुभकर है. रिश्तों पर नियंत्रण रखेंगे. मित्रों के संग सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. संवाद में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल-े खानपान व अनुशासन पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. सद्भाव बनाए रखें.

