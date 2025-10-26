आज 26 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: पेशेवरों से बनाकर चलेंगे, नीति नियमों का पालन करेंगे

कन्या - प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. तार्किक गतिविधियों में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय के विषय गति लेंगे. पारिवारिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. निजी संबंधों मेंं रुचि रहेगी. स्वार्थ का त्याग करें. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. जिद से बचाव रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएंगे. जिद व अहंकार से बचेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. घर के बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में हितलाभ बेहतर बना रहेगा. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक लाभ संवार पाएगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. प्रतिभा के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रिय वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन एवं वाहन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा में जल्दबाजी से बचेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान सत्कार बनाए रखेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे. सीख सलाह बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 8 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. विवाद से बचें.

