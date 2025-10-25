scorecardresearch
 

आज 25 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: शनिवार के दिन कन्या राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ समाचार, संबंधों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 25 October 2025, Virgo Horoscope Today: महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों व प्रबंधन को बल मिलेगा.

कन्या - वाणिज्यिक परिणाम बेहतर बनेंगे. सामाजिक विषयों में उचित जगह बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी. अपनों से शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर चर्चा में प्रभावशाली बने रहेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों व प्रबंधन को बल मिलेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. आलस्य त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी विषयों को साधेगे. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. कामकाज के विस्तार में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति होगी. सभी का सहयोग पाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक योजनाओं को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों से सुख के पल बीतेंगे. भेंट संवाद व भाईचारे पर फोकस बना रहेगा. रक्त संबंधों में विश्वास रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. 0रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परंपरागत मामलों में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे.

शुभ अंक : 5 7 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साहस रखें.

