scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: शुक्रवार के दिन कन्या राशि वाले बचत पर देंगे ध्यान, न करें ये एक गलती

Aaj ka Kanya Rashifal 24 October 2025, Virgo Horoscope Today: प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लोगों से काम निकाल पाने में सफल होंगे. सभी को जोड़े रखने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लोगों से काम निकाल पाने में सफल होंगे. सभी को जोड़े रखने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. आय की स्थिति अच्छी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. सभी को प्रभावित करेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में साहस से काम लेंगे. पेशेवरों में उत्साह बना रहेगा. कारोबारी तेजी बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्यगत अवरोध दूर होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवसर भुनाने की सोच होगी. आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. आधुनिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों के धनधान्य के मामले गति लेंगे, उचित प्रस्ताव होंगे प्राप्त 
कन्या: रिश्ते मजबूत होंगे, व्यापार में तेजी आएगी 
कुछ नया करने का विचार बनेगा, आपका खर्च बढ़ेगा 
गोवर्धन पूजा के दिन कन्या राशि वाले अपनों का पाएंगे साथ, धनधान्य के संवरेंगे मामले 
वचन के पक्के रहेंगे, कारोबार में सहजता बढ़ेगी 

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में समर्पित रहेंगे. सकारात्मकता रहेगी. व्यक्तिगत स्थिति बेहतर होगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ा पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 7

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. पहल बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement