आज 23 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के धनधान्य के मामले गति लेंगे, उचित प्रस्ताव होंगे प्राप्त

कन्या - कुल परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर विषयों में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक चर्चा संवाद संवारेंगे. लोगों से व्यवहार में सहज रहेंगे. भव्य आयोजनों पर फोकस होगा. लाभ वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी. अपनों का साथ एवं विश्वास जीतेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. धनधान्य के मामले गति लेंगे. बैंकिंग विषयों में अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सहजता सामंजस्य रखेंगे. वरिष्ठों की मदद प्राप्त होगी. करियर संवार पाएगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रुके कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- मूल्यवान भेंट मिल सकती है. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. लाभ एवं बचत पर जोर होगा. उच्च आदर्शों का पालन करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय मामले बढ़त पर रहेंगे. संपत्ति को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबका साथ बना रहेगा. परस्पर आदर भाव बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. मन की बात कहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. आयोजन से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन होगा. कुल के लोगों का सहयोग सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगीं. शुभता का संचार रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस बना रहेगा. विविध कार्यों में रुचि रहेगी. सेहत संवरेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. निजी कार्यों को गति देंगे.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----