आज 23 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: भावनाओं का आदर करेंगे, वचन निभाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 23 January 2026, Virgo Horoscope Today: करियर कारोबार में सहज रहेंगे.व्यवस्थागत संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं.आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.सेवाभावना बनाए रखेंगे.विपक्ष सक्रियता दिखाएगा

कन्या - कार्यक्षेत्र में उत्तम स्थिति रहेगी.मेहनत और लगन से राह बनाएंगे.योजनाओं में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.निर्णय क्षमता मजबूत होगी.विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें.सहज सफलता बनी रहेगी.सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.अनुभवियों से बनाए रखेंगे.वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी.सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे.कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे.स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सहज रहेंगे.व्यवस्थागत संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं.आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.सेवाभावना बनाए रखेंगे.विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें.

धन संपत्ति- वित्तीय वाद विवाद की स्थिति से बचें.लाभफल सामान्य बना रहेगा.लोभ प्रलोभन में न आएं.लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं.उधार का लेनदेन न करें.मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे.क्षमता में वृद्धि होगी.बजट से चलें.

वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे, समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में पहल करने से बचेंगे.करीबियों पर भरोसा बनाए रखेंगे.मन के मामले संतुलित रहेंगे.रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.संबंध पूर्ववत् रहेंगे.अनावश्यक चर्चा संवाद को टालेंगे.अपनों का मान सम्मान रखेंगे.धैर्य दिखाएंगे.अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.अतिउत्साह में नहीं आएंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.लापरवाही से बचेंगे.लक्ष्य पूरे होंगे.समकक्ष सहयोगी होंगे.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.
शुभ अंक : 5 6 7
शुभ रंग :  फिरोजी
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.निरंतरता रखें.

