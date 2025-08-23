आज 23 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या वालों की सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

कन्या - आर्थिक लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. दिदेश यात्रा संभव है. रिश्तों को असंतुलन और दबाव से बचाने की कोशिश बढ़ाए रहेंगे. लाभ पक्ष साधारण रहेगा. खर्च व निवेश की अधिकता रहेगी. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषयों में गति आएगी. लिखापढ़ी में चूक न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें. नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. रिश्ते मधुर रखें.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठ से सीख सलाह बनाए रहेगे. हर्ष आनंद के पलों को साझा करेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखें. चर्चा वार्ता में उतावली से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट मुलाकात व खानपान सामान्य रहेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य कारणों की अनदेखी न करें. लापरवाही से बचें. त्याग भाव बनाए रखें.

शुभ अंक : 4 5 और 8



शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

