आज 22 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: नवरात्र के पहले दिन कन्या राशि वालों को होगा धन लाभ, ये है आपका लकी नंबर

Aaj ka Kanya Rashifal 22 September 2025, Virgo Horoscope Today: संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अतिथि आगमन संभव है. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.

कन्या - रचनात्मक प्रयासों को गति देंगे. चहुंओर शुभता सहजता पर बल बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में साज संवार बनाए रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. सफलता की स्थिति बनी रहेगी. पारिवारिक कार्य व्यापार संवार लेंगे. सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अतिथि आगमन संभव है. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आर्थिक तेजी बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. उद्योग व्यापार में उछाल आएगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्य संवरेंगे. तेजी से उचित फल मिलेंगे. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. घरेलु कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कम दूरी की यात्रा हो सकती है. संचार बेहतर रहेगा. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- करीबियो का ध्यान रखेंगे. निजी मामलों में सहज और सक्रिय रहेंगे. मन के मामलों में गति आएगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता में बनेगी. उचित प्रस्ताव पा सकते हैं. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ा कर दिखाने का भाव रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सक्रियता से काम लेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 5 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. सूझबूझ व संवार रखें.

---- समाप्त ----
