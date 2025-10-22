scorecardresearch
 

आज 22 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: गोवर्धन पूजा के दिन कन्या राशि वाले अपनों का पाएंगे साथ, धनधान्य के संवरेंगे मामले

Aaj ka Kanya Rashifal 22 October 2025, Virgo Horoscope Today: संबंधियों से से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. व्यावहारिक स्तर बेहतर होगा.

कन्या - लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. परंपरागत विषयों में सामंजस्य से आगे बढें. नेतृत्व क्षमता बढ़े रहेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार पर विचार करेंगे. संबंधियों से से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. व्यावहारिक स्तर बेहतर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. निजी प्रदर्शन प्रभावी बना रहेगा. कार्यों में उछाल रखेंगे. सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- धनलाभ बढ़ा रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. संग्रह संरक्षा पर बल रहेगा. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य के मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. उम्दा खानपान बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. समता व संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 4 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----
