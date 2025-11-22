scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा, करियर संवार के प्रयास बनेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 22 November 2025, Virgo Horoscope Today: निजी कार्यों में उत्साह दिखएंगे. पहल पराक्रम बना रहेगा. सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर संवार के प्रयास बनेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - महत्वपूर्ण कार्यों को लंबित रखने से बचें. साहस संपर्क और संवाद पर जोर होगा. भाईचारे में सुधार आएगा. अनुकूल वातावरण रहेगा. सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी. संबंधों को मजबूत बनाए रखेंगे. परिजनों से सुख साझा करेंगे. पेशेवर यात्रा के अवसर बनंगे. बंधुजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. आलस्य का त्याग करें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष बढ़त पर बना रहेगा. निजी कार्यों में उत्साह दिखएंगे. पहल पराक्रम बना रहेगा. सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर संवार के प्रयास बनेंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. अधिकारों के संरक्षण के प्रयास बनाए रखेंगे. कारोबारी विस्तार बेहतर बना रहेगा. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा लाभ होगा. पेशेवर यात्रा संभव है.
 
प्रेम मैत्री- घर परिवार से दूरियां कम हांेगी. अपनों से करीबी बनी रहेगी. मित्रों से तालमेल संवरेगा. सभी प्रसन्न होंगे. प्रियजनों का आगमन रहेगा. साहचर्य के मामले संवरेंगे. हर्ष आनंद से आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य रहेगा. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. आदर सम्मान रखेंगे. परस्पर विश्वास जीतेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सद्भाव बढ़ा रहेगा, एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे 
करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा  
कन्या राशि वालों की पेशेवर प्रगति बनी रहेगी, अपनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा 
कन्या: मन आपका उत्साहित रहेगा, धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी 
Kanya rashi financial prospects and auspicious color for today
कन्या राशि के लिए धन के मामले हल होंगे 

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. निजी मामले मजबूत होंगे. जीवनस्तर ऊंचा होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. संपर्क संवाद रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 4 5 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement