आज 22 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान

कन्या - कार्य व्यापार में वर्तमान स्थिति पर फोकस रहेगा. योजना के अनुसार निर्णय लेंगे. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें.

नौकरी व्यवसाय- सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अधिक अच्छा रकेंगे. पेशेवरता पर जोर होगा. समय प्रबंधन बनाए रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. बड़प्पन व पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता रखें.

धन संपत्ति- पूंजीगत जोखिम लेने की भूल न करें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. कार्यक्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. पेशेवर संबंधों का सम्मान करेंगे. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.

प्रेम मैत्री- बाहरी लोगों की बातों में न आएं. अपनों की अनदेखी न करें. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कर्मठता बनाए रहें.

