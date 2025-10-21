आज 21 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: वचन के पक्के रहेंगे, कारोबार में सहजता बढ़ेगी

कन्या - आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों में नहीं आएंगे. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी. साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. अतिथि का आगमन होगा. परिजनों की सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- अवसर पर कर्मठता के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कदम आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में तैयारी पर जोर देंगे. कार्यगत निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- इच्छित भेंट मिलना संभव है. अनुशासन अनपालन बनाए रखेंगे. उधार से बचेंगे. बचत पर जोर होगा. परंपरागत मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में चहुंओर प्रसन्नता बनाए रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रियजनों को सम्मान रखेंगे. संस्कारां पर बल देंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान को संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. संवेदनशीलता बढ़ाकर रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे.

शुभ अंक : 3 4 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. आदरभाव रखें.

---- समाप्त ----