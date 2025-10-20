scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: दिवाली पर कन्या राशि वाले प्रस्तावों को देंगे गति, आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 20 October 2025, Virgo Horoscope Today: इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता में उछाल आएगा. कलात्मकता बढ़त पर रहेगी. व्यवहार को बल मिलेगा.

कन्या - प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. अधिकारीवर्ग और प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता में उछाल आएगा. कलात्मकता बढ़त पर रहेगी. व्यवहार को बल मिलेगा. नवाचार बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त होगी. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी आएगी. प्रस्तावों को गति मिलेगी. तेजी से कार्य करेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवरों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. कामकाज में सबका साथ सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- संबंधों का लाभ उठाएंगे. लंबित कार्यों में परिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता भुनाएंगे. आय एवं धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन कार्यों में गति लाएंगे.

प्रेम मैत्री- सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे. करीबियों से सुखद पल साझा करेंगे. अपनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सृजन बढ़ाएं.

