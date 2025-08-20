आज 20 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले व्यवस्था को मजबूती देंगे, बड़प्पन बनाए रखेंगे

कन्या - प्रबंधन का स्तर बेहतर बना रहेगा. विविध मामले अनुकूल बने रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवर विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे.
धन संपत्ति- शासन के कार्यों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. सभी मामलों में राहत पाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.
प्रेम मैत्री- अपनों से मेलजोल बढ़ा रहेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. भेंटवार्ता हितकर रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार लेगी. दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.
शुभ अंक: 1 2 5 और 8
शुभ रंग: गहरा हरा
आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तप साधना बढ़ाएं.