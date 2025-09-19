scorecardresearch
 

आज 19 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों का बजट बढ़ा हुआ रहेगा, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Kanya Rashifal 19 September 2025, Virgo Horoscope Today: लोभ व प्रलोभन में न आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे.

कन्या - न्याय व नैतिकता से जुड़े मामलों में लापरवाही न दिखाएं. भूलचूक से जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं. निवेश बढ़ा सकते हैं. . करियर कारोबार पूर्ववत रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में धैर्य रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे. न्यायिक मामलों में गलती करने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था का दबाव अनुभव कर सकते हैं. अतार्किक निर्णय लेने से बचें. पेशेवर मामलों में सामान्य स्थिति बनाए रहें. करियर व्यापार में लगन व परिश्रम बढ़ाएं. लक्ष्य पर फोकस ल़ाएं. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य दिखाएं.

धन संपत्ति- खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. पूंजीगत प्रयासों में गति आएगी. लोभ व प्रलोभन में न आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रदर्शन में सहज बने रहें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें. करीबी से मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. अवसर बने रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं.

