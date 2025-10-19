आज 19 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: स्नेह विश्वास से काम लेंगे, अवसर का इंतजार करेंगे

कन्या - चहुंओर लाभ और प्रभाव बना रहेगा. मनोवांछित उन्नति और आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. आधुनिक योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे. कार्यके अनुरूप गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. यात्रा संभव है. अपनों के किए वादे पूरे करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में शुभता सहजता बढ़त पर रहेगी. रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. पेशेवर एवं नवीन कार्योंं से जुड़ेंगे. साहस व सूझबूझ से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- सृजनात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक लाभ को बढ़ाएंगे. बचत पर जोर होगा. आय के विविध स्त्रोत विकसित होंगे. वाणिज्यिक कार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों मनोबल बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों को मजबूती देंगे. निजी प्रयासों में गति आएगी. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ की चर्चा व ढिलाई से बचें. अनोखे कार्य करेंगे. कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री मेवों का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----