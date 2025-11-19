आज 19 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: अतिथि का आदर सत्कार करेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

कन्या- घर परिवार में आपसी तालमेल व सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देंगे. धन संपत्ति में वृद्धि एवं लाभ के अवसर बने रहेंगे. करियर व्यापार को गति मिलेगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित रखें. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. आकर्षक व्यक्तित्व बना रहेगा. वचन निभाने में आगे रहेंगे. इच्छित वस्तु मिल सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में रुचि लेंगे. उत्सव आयोजनों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेज सुधार बना रहेगा. परंपरागत व्यवसाय को संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारी बढ़ेगी.

धन संपत्ति- मूल्यवाद भेंट की प्राप्ति संभव है. वित्तीय चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. उधार देने से बचेंगे. बचत एवं बैंकिग कार्य पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. हितलाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामले सुखकर रहेंगे. निजी संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जिम्मेदारी उठाएंगे. चर्चा संवाद को बढ़ावा देंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार होगा. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. सभी से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. प्रभाव में वृद्धि होगी. अपनों का भरोसा जीतेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान करें व प्रयोग में लाएं. साज संवार बढ़ाएं.

