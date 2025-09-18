आज 18 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, ये है आपका लकी कलर

कन्या - आर्थिक पक्ष मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे. विविध विषयों में असरदार प्रदर्शन करेंगे. प्रशासन और प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध बल पाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में हितवृद्धि से उत्साहित रहेंगे. व्यावसायिक योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी. विविध रणनीतियों को गति देंगे. उच्च पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ और प्रगति के पथ आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार मजबूत होगा. कार्यविस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधेंगे. योजनाओं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को बढ़ावा देंगे. निजी संवाद सुखकर बनेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण बनाए रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विचारों में स्पष्टता बढ़ेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. समता संतुलन बढ़ाए रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बढ़ाए रहें.

