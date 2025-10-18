scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: धनतेरस के दिन कन्या राशि वाले अनजानों से बनाएंगे दूरी, सेहत रहेगी अच्छी

Aaj ka Kanya Rashifal 18 October 2025, Virgo Horoscope Today: दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - बजट बनाकर खर्च करने की आदत बनाए रखें. निवेश संबंधी मामलों में योजनागत चूक वित्तीय स्थिति प्रभावित कर सकती है. सहजता से आगे बढ़ें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजगता बनाए रहें. धोखे की आशंका है. करियर में दबाव बना रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें.  मेहनत से लक्ष्य पाएं. व्यापार में निरंतरता बढ़ाएं.

धन संपत्ति - आर्थिक कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. कार्यव्यवस्था और अनुशासन पर बल रहेगा. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. अनजानों से दूरी बनाए रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का साथ मिलेगा, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी 
कार्योंं में ढिलाई न दिखाएं,यात्रा की संभावना है 
उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे, मेहनत करने से पीछे न रहें 
कन्या राशि वाले नीति नियमों में सजग रहेंगे, सेहत के प्रति रहें सजग 
मन की चिंता दूर होगी, जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें 

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन व वादे से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकारिता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement