आज 17 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कार्योंं में ढिलाई न दिखाएं,यात्रा की संभावना है

Aaj ka Kanya Rashifal 17 October 2025, Virgo Horoscope Today: करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. भूलचूक की आदत से बचें. परिस्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवसायिक चूक से बचें.

कन्या - निवेश संबंधी प्रयासों में धैर्य से काम लें. वादविवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. भूलचूक की आदत से बचें. परिस्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवसायिक चूक से बचें.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. परिणाम की जल्दी न करें. आर्थिक भेंटवार्ता में सावधान रहें. सेवाकार्योंं में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्योंं में ढिलाई न दिखाएं. यात्रा की संभावना है.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों में जांच पड़ताल बनाए रखें. कार्योंं में सजगता व स्पष्टता रखें. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. निरंतरता व अनुशासन रखें. जिम्मेदारियों को निभाएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अतिउत्साह से बचें. विनय विवेक बनाए रहें. प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. रिश्तों में सहज रहेंगे. स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. संबंधों में सावधान रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहनसहन सामान्य रहेगा.
शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री
आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. विनम्र रहें.

