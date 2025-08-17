आज 17 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, नियमों का पालन करेंगे

कन्या - भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में आगे बने रहेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्यगत तेजी बनी रहेगी. पेशेवरों से मित्रता घनिष्ठ होगी. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा. संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा. भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे. निजी संबंधों मेंं सहजता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कारोबारी गतिविधियों में उत्साह दिखाएंगे. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अनुभवी अधिकारियों की बात पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे. उच्च शिक्षा व प्रतिस्पर्धा पर बल रहेगा. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में संवाद व संतुलन पर उम्दा बना रहेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सुख को बढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नीति नियमों को बल मिलेगा. नियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विवाद से बचें.



