आज 16 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: नई जिम्मेजारी मिल सकती है, सुविधा संसाधन बढेंगे

कन्या - कार्यक्षेत्र में प्रबंधन बेहतर बनाए रखने की कोशिश होगी.नियमितता निरंतरता बनाए रखेंगे.लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.योजनागत मामले संवरेंगे.करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.लक्ष्यों को पूरा करेंगे.आर्थिक मामलों में सबसे तालमेल बढ़ाएंगे.पैतृक कार्योंं में रुचि बनी रहेगी.विविध सफलताओं उत्साहित रहेंगे.परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा.जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे.लाभ और सम्मान को बल मिलेगा.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उन्नति से उत्साहित बने रहेंगे.आर्थिक विषय अपेक्षित गति लेंगे.कार्य व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा.सुविधा संसाधन बढेंगे.सहकर्मियों का साथ समर्थन बना रहेगा.
धन संपत्ति- लाभ बढ़ाने पर जोर होगा.महत्वपूर्ण प्रयासों को पक्ष में बनाएंगे.कार्यगत फैसलों पर फोकस रहेगा.प्रशासन में इच्छित लक्ष्य पाएंगे.भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे.तटस्थता बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे.अपनों से तालमेल बढ़ेगा.परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे.समता समन्वय से आगे बढ़ेंगे.मित्रगण सहायक होंगे.भेंट मुलाकात हितकर रहेगी.करीबियों का सहयोग मिलेगा.मन के मामले पक्ष में बनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा.आत्मविश्वास बनाए रखें.सहजता आगे बढें .मनोबल ऊंचा रहेगा.स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.संवेदनशीलता बढ़ेगी.
शुभ अंक : 5 7 और 9
शुभ रंग : खाकी
आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.सहयोग बढ़ाएं.