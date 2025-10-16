आज 16 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले नीति नियमों में सजग रहेंगे, सेहत के प्रति रहें सजग

कन्या - महत्व के कार्यों केा समय से पहले पूरा करने की नीति अपनाएं. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. बजट से अधिक निवेश न करें. पेशेवर लक्ष्यों में स्पष्टता रखें. व्यवसायिक गलतियां व भूलचूक की आशंका बनी रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. संवेदनशील नजरिया बनाए रखें. लोगों की बातों में आने से बचें. निवेश में नीति नियमों का पालन रखें. जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़ने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. कारोबार में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. विभिन्न विषयों में ढिलाई न दिखाएं. न्यायिक मामलों में हलचल बढ़ने की आशंका है. निेवेश में जल्दी न करें.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ तालमेल के प्रयास बढ़ाएं. प्रेम व स्नेह की भावना पर बल बनाए रखें. रिश्तों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. त्याग का भाव रहेगा. मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें. कमियों को अनदेखा करें. व्यर्थ के विचारों व पूर्वाग्रह में न आए. धैर्य व सजगता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 7 और 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. संकल्प बढ़ाएं.

