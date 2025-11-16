आज 16 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: सहजता बनाए रखेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा

कन्या - व्यक्तिगत कार्य बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक प्रयासों में चहुंओर सफलता पाएंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. स्मार्ट वर्क बनाए रखें. कार्ययोजनाओं का आगे बढ़ाएंगे. निवेश से संबंधित कार्य बेहतर होंगे. कार्य व्यापार में बढ़त की स्थिति बनी रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्योंं को गति देंगे. कलात्मक विषयों से जुड़ेंगे. करियर में प्रभाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे.
धन संपत्ति - लाभ का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.
प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों को बल मिलेगा. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. सुख सौख्य का ख्याल रखेंगे. प्रियजनां से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. आदर सम्मान पाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. साख प्रसिद्धि पाएंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता से बात रखेंगे.
शुभ अंक : 1 5 7 और 9
शुभ रंग : पिस्ता कलर
आज का उपाय : स्वर्ण का उपयोग बढ़ाएं. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. सूखे फल मेवे और मि़श्री बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. नवाचार बनाए रखें.