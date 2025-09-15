scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, शंकाओं से मुक्त रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 15 September 2025, Virgo Horoscope Today: जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. आशंका से मुक्त बने रहेंगे.

कन्या - करियर व्यापार में हितप्रद परिणाम बनेंगे. कामकाज का स्तर संवार पर रहेगा. प्रबंधन संबंधी निर्णय लेंगे. कामकाज संवार पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा. प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. आशंका से मुक्त बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबका सहयोग मिलेगा. सत्ता का समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ होगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विविध मामले साधेंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में उछाल बना रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. साख संवार बल पाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. शंकाओं से मुक्त रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मनोभावों को साझा करने में सहज होंगे. जरूरी बात स्पष्टता से अपनों को कह पाएंगे. आपसी समन्वय सहकार से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. अन्य की भावनाएं समझेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

