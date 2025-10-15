scorecardresearch
 

Feedback

आज 15 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे तेजी, आपसी विश्वास बनाए रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 15 October 2025, Virgo Horoscope Today: उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक येजनाओं को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - आर्थिक तेजी का लाभ उठाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक येजनाओं को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश रखेंगे. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. मित्रों का साथ बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सौदों व अनुबंधों को गति दे सकते हैं. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ा रहेगा. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व पराक्रम पर जोर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले लंबित नहीं छोडेंगे. वाणिज्यिक उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. लेनदेन में आगे रहेंगे. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढाएंगे. संपत्ति के प्रयास गति लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का साथ मिलेगा, जरूरी टिप- कम बोलें 
विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे, रुका धन मिलेगा 
क्रोध पर नियंत्रण रखें, उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें 
भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे, सरकार से अच्छे संबंध रहेंगे 
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी 

प्रेम मैत्री- कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी. परिवार के लोगों का भरोसा जीतेंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. अहंकार में न आएं. स्वजनों संग सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान की स्थिति संवरेगी. सात्विकता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊर्जा रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement