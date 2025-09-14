आज 14 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: लाभ प्रतिशत बना रहेगा, असहजताएं दूर होंगी

कन्या - भाग्य की चाल उम्मीदों को पर लगाएगी.चहुंओर बेहतर स्थिति बनाए रख सकेंगे.नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.करीबियों का सहयोग पाएंगे.महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे.घर में उत्सव के आयोजन की रूपरेखा बनेगी.आर्थिक मामलों में उत्साह बना रहेगा.वाणिज्यिक लक्ष्योंको वक्त पर पूरा करेंगे.कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे.सभी का साथ समर्थन प्राप्त होगा.जनकल्याण के कार्यों से जु़डें़गे.पुण्यार्जन का प्रयास रहेगा.आशंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.कारोबारी महत्वपूर्ण अनुबंधों को गति दे.पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.अधिकांश्ज्ञ मामले पक्ष में बने रहेंगे.लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.असहजताएं दूर होंगी.

धन संपत्ति- साख सम्मान में वृद्धि होगी.क्षमता से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.जोखिम लेने की भावना रखेंगे.महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.आर्थिक सपन्नता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात रख पाने में सहज होंगे.रिश्तों में उत्साहित रहेंगे.प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा.अवरोध दूर होंगे.संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे.विनम्र और मितभाषी रहेंगे.निजी विषयों पर फोकस रहेगा.संबंध मजबूत होंगे.मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कमतर लोगों को नजरअंदाज करेंगे.स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा.खानपान सात्विक रखेंगे.मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.धर्म से चलें.

---- समाप्त ----