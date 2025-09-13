scorecardresearch
 

आज 13 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: शनिवार के दिन कन्या राशि वाले रिश्तों में मजबूती पाएंगे, न करें ये एक गलती

Aaj ka Kanya Rashifal 13 September 2025, Virgo Horoscope Today: मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे.

कन्या - भाग्य से चहुंओर लाभ का संचार रहेगा. कामकाज में सबका सहयोग पाएंगे. करियर व्यापार के मामले साधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेेंगे. नए कार्य की शुरूआत का योग है. विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से वांछित सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ प्रयास व परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार में लंबित विषय गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति - हितसंरक्षण को बल मिलेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय प्रदर्शन संवारेंगे.योजनाआंे व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों की खुशी का ख्याल होगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य संवार पाएगा. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. मदद का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच ऊंची रखें. निसंकोच रहेंगे.

शुभ अंक: 4 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

