आज 13 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे, सरकार से अच्छे संबंध रहेंगे

कन्या - शासन सत्त से जुड़े कार्य गति लेंगे. पैतृक मामले व प्रबंधन को मिलेगा. सभी कार्य अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वातावरण मिलाजुला रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं धार्मिक कार्य गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय - विभिन्न कार्योंं को बड़ों का समर्थन मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगीं. प्रतिभा बल पाएगी. प्रभावशाली बने रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्योंं में उपलब्धियां हासिल करेंगे. लेनदेन में सामंजस्यता रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. हितलाभ के अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी की राह बेहतर रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. सरकार से अच्छे संबंध रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों से सुख रहेगा. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. शंकाओं से मुक्त रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान में वृद्धि होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभकर सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 5 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. चर्चा संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----