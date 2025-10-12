scorecardresearch
 

आज 12 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: धनधान्य वृद्धि बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र में बेहतर मौके बनेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 12 October 2025, Virgo Horoscope Today: अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी.  

कन्या - प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कामकाजी लाभ-प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सत्ता और प्रबंधन के कार्य बल पाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी.  

नौकरी व्यवसाय- सफलता से उत्साहित रहेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. 

धन संपत्ति- परंपरागत कार्योंं को संवारेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. पैतृक विषयों में गति आएगीं. लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे. धनधान्य वृद्धि बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर मौके बनेंगे.

 प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. संपर्क संवाद में साहस दिखाएंगे. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. 

शुभ अंक : 1 3 4 और 5
शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मदद की भावना रखें. 
 

