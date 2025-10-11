आज 11 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: वाणिज्यिक मामले सधेंगे, पद प्रभाव बनाए रखेंगे

कन्या - पेशेवरजन श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां में सक्रियता आएगी. आस्था और अध्यात्म में वृद्धि बनी रहेगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से मदद मिलेगी. तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध दूर होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. महत्वपूर्ण मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. उच्च शिक्षा को बल मिलेगा. पेशेवरता व कलात्मकता बढ़ेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उछाल के संकेत हैं. कार्य व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. कामकाज में सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. वाणिज्यिक मामले सधेंगे. नियम का पालन करेंगे. पद प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवारने में सफल होंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. चहुंओर से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. वित्तीय अनुकूलन बढ़ा रहेगा. विविध योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियो से भेंट होगी. प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. जरूरी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखेंगे. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल तिलहन का दान दें. भक्ति भावना बढ़ाएं.

