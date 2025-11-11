आज 11 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: जीत पर जोर होगा, अनुशासन बढ़ाएंगे

कन्या - वित्तीय मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ व स्पष्टता बढे़गी. कार्योंं में सकारात्मकता रहेगी. धन लाभ संवार पाएगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. योजनाएं मजबूत बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवरोध दूर होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अच्छी स्थिति बनी रहेगी. कला कौशल पर बल मिलेगा. साहस और सक्रियता बढ़ाएंगे. पैतृक व्यवसाय को गति देंगे. विविध अनुबंधों को पूरा करेंगे. कामकाजी विषय पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- कारोबारी लक्ष्यों पर जोर होगा. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास प्रभावशाली बनाए रखेंगे. बचत में वृद्धि होगी. तेजी दिखाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. अपनों का साथ रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. भेटवार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रेम संबंधो में उत्साह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सब के सुख सौख्य का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. जीत पर जोर होगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 4 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लक्ष्य स्पष्ट रखें.

---- समाप्त ----