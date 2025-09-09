scorecardresearch
 

आज 9 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रहेगा, प्रबंधन मजबूत बनाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 9 September 2025, Virgo Horoscope Today: स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. निजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध क्षेत्रो में अवसर बढ़ेंगे. साझा कार्यों में उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने का भाव रहेगा. उद्योग व्यापार के मामलों में भरोसा बनाए रखेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे. अनुशासन व विवेक रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर उम्मीद के अनुरूप बने रहेंगे. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वाण्ज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. कार्यों को लंबित न रखें. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. भूमि भवन के मामलों में सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियां के प्रति आदर सत्कार का भाव बनाए रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. करीबियों में खुशियां बनी रहेंगी. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भावना बनाए रहेंगे. सहजता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.
शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.
 

