आज 9 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले लाभ प्रतिशत पर फोकस बढ़ाएंगे, भावुकता में आने से बचेंगे

कन्या - आवश्यक कार्यों में अतिउत्साह न दिखाएं. कामकाज मे धैर्य व विनम्रता बनाए रहें. वाणी व्यवहार में सावधान रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. प्रशिक्षण व तैयारी पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. आश्ांकाओं में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- आकस्मिकता बढी हुई रह सकती है. आर्थिक बजट बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत पर फोकस बढ़ाएंगे. अपनों से तालमेल व सीख सलाह बनाए रखेंगे. स्थितियां के अनुसार निर्णय लेंगे. सावधान रहें. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं.

मैत्री- भेंट संवाद में विवेकवान बने रहेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. सहज बने रहेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें. रिश्तों में सहनशीलता से काम लें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में सहज रहें. आवेश में नहीं आएं. स्पष्टता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 1 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

