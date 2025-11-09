आज 9 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: मान सम्मान में वृद्धि होगी, निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे

कन्या- वरिष्ठों के सहयोग से चहुंओर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक पक्ष बलवान रहेगा. साहस संपर्क बनाए रखेंगे. करीबीजनों से तालमेल का लाभ मिलेगा. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. दीर्घकालिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. इच्छित परिणाम पाएंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी. रुटीन बेहतर बना रहेगा. नपातुला जोखिम उठाने की सोच रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में सबका सहयोग होगा. कार्यगति बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर कार्यों को बल देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. विभिन्न प्रयासों में सकारात्मक रहेंगे. स्पर्धा और तैयारी का भाव रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यभेद में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सुधार होगा. अपने लोगों से मतभेद सुलझाने में सफलता मिलेगी. शुभ संदेश प्राप्त होने के संकेत हैं. सबका साथ विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. स्पष्टता एवं आदर भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी बढ़ सकती है. जवाबदेही से कार्य करेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : मेहंदी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. धार्मिक यात्रा पर जाएं.

