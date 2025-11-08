आज 8 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: प्रयास बनाए रखेंगे, संकोच दूर होगा

कन्या- भाग्य और प्रतिभा का संयोग चहुंओर तेज सुधार बनाए रखेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सत्ता प्रबंधन बेहतर रहेगा. अधिकारियों का समर्थन बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. विविध मामले साधेंगे. संकल्प पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सफलताओं में वृद्धि होगी. उद्योग व्यापार में अच्छा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उल्लेखनीय गतिविधि व प्रयास बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति-- हितलाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. तेज निर्णय लेंगे. सम्मान की प्राप्ति होगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से अपनों को सुख देंगे. भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर बनेंगे. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. नेह प्रेम बनाए रखेंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वार्ताएं सफल होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व भव्य बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. पीपल पेड़ के तले दीपक जलाएं. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. भक्तिभाव बढ़ाएं.



