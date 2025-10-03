scorecardresearch
 

आज 3 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले पेशवरों की बात पर ध्यान देंगे, लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 3 October 2025, Virgo Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

कन्या - कार्य कुशलता में वृद्धि होगी. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. मित्र संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसरों को भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. मित्रगण एक दूसरे की मदद करेंगे. पेशवरों की बात पर ध्यान देंगे. आर्थिक सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों पर फोकस रहेगा. पेशेवर उच्च स्थान बनाए रखेंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में भरोसा बना रहेगा. कामकाजी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. वित्त प्रबंधन संवरेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. लाभ व्यापार पक्ष में बनेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्यसहजता बनाए रहेंगे. भावनात्मक कार्यों को गति देंगे. मन के मामलों में मिठास बढ़ाएंगे. चर्चा में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बड़ों का अनुसरण करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. जांच परिणाम पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक : 3 4 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. ज्ञानार्जन पर जोर दें.

